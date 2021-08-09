Два туристических маршрута закрыли возле Байкала из-за задымленности

Два туристических маршрута закрыли в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Ограничения действуют для туристов из-за высокой задымленности от лесных пожаров.

По данным администрации «Заповедного Прибайкалья», приостановлена выдача разрешений по маршрутам «Север острова Ольхон» и «Курма-Кочериково». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. На территории наблюдается высокий класс пожарной опасности. Кроме того, имеется информация о выбросах дыма.

Ограничения для туристов будут действовать до нормализации ситуации. Синоптики ожидают, что обильные осадки и низкая облачность на маршрутах ожидаются в течение суток.

По данным на утро 9 августа, на землях лесного фонда Приангарья зарегистрировано 29 пожаров общей площадью почти 111,5 тыс. га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. На севере Иркутской области действует особый противопожарный режим.