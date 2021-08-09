Минфин сократит заимствования в 2021 году на 875 млрд рублей. Необходимую сумму ведомство найдет в бюджетных остатках. В 2020 году получены сверхплановые ненефтегазовые доходы, сообщает телеканал «Известия». Экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Вырученные средства направят на финансирование сверхнормативных расходов. Кроме того, в текущем году временно расширен структурный первичный дефицит. Благодаря сокращению программы заимствований долговая политика будет нормализована уже в этом году. Результат положительно скажется на процентных ставках в экономике на сохранении уровня госдолга и на сохранении безопасного уровня госдолга в ближайшую трехлетку.

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