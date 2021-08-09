Россия возобновила полеты на египетские курорты

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта, передает телеканал «Известия». Наши специалисты подтвердили безопасность в аэропортах страны. Снова появятся регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В каждый город будут отправлять по пять самолётов в неделю. 10 компаний получили допуск

к перевозкам от Росавиации. Рейсы в Египет отменили после катастрофы с российским лайнером. В 2015 году над Синайским полуостровом разбился Airbus A321. Ответственность за трагедию взяла террористическая организация. При этом в 2018 году Россия возобновила регулярные полёты в Каир.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.