Нехватку дачных автобусов ликвидируют в Самаре

Дачники Самары сообщили о нехватке автобусов на 156-м сезонном маршруте. Он курсирует от Дома Печати до Старосемейкинских дач. Горожане отправили коллективное обращение в адрес уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой.

Заявители сообщили о регулярном несоблюдении заявленного графика движения автобусов. Поэтому пассажиры, в основном пенсионеры и маленькие дети, вынуждены ожидать автобус на остановках более часа, передает НИА «Самара».

«Перевозчику дано указание о необходимости принятия мер по стабилизации ситуации, обеспечению выпуска подвижного состава в полном объеме и строгому соблюдению расписания движения автобусов маршрута № 156», — говорится в сообщении регионального омбудсмена.