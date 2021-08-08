Умерла актриса из сериала «Клиника» Марки Пост

Американская актриса и продюсер Марки Пост, снимавшаяся в сериале «Клиника», скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщило в субботу, 7 августа, издание Deadline, ссылаясь на менеджера артистки.

Пост, как уточняется, скончалась после почти четырехлетней борьбы с раком.

Издание отмечает, что после того, как актрисе сообщили о ее диагнозе, она наотрез отказалась делать перерыв в карьере. Так, последними работами Пост стали фильм «Четыре Рождества и свадьба» (2017) и сериал «Детки в порядке» (2018–2019).

Марки родилась в Калифорнии в 1950 году. Она начала появляться на экранах с конца 1970-х в картинах «Калифорнийский дорожный патруль» и «Барнаби Джонс», а также в сериалах «Невероятный Халк» и «Бак Роджерс в двадцать пятом столетии».

Кроме того, актриса исполнила главную женскую роль в работе режиссера Марка Лестера «Каскадеры» (1977 год).