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В Черногории природный пожар приблизился к столице

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Крупный лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам в столице Черногории городе Подгорица. Об этом сообщило в воскресенье, 8 августа, Национальное черногорское телевидение (RTCG).

По данным телеканала, огонь полностью охватил прилегающую возвышенность. В настоящее время идут работы по тушению возгорания.

Мэр Подгорицы Иван Вукович написал в Twitter, что причиной пожара стал поджог.

«Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции», — отметил он.

В августе 2017 года крупный лесной пожар в Черногории был зафиксирован недалеко от города Бар. По версии службы защиты, возгорание было спровоцировано туристом из Польши, который потерялся на холме Шушань и разжег костер, чтобы таким образом подать сигнал спасателям. Из-за ветра и сухой погоды огонь начал быстро распространяться.

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