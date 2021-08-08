TikTok может выйти на Гонконгскую биржу в начале 2022 года

Компания ByteDance проведет IPO на Гонконгской бирже. Акции планируется разместить в начале 2022 года, передает телеканал «Известия». Компания ByteDance владеет популярной соцсетью TikTok. Китайские власти уже получили документы и начали проверку — об этом сообщила британская газета Financial Times. ByteDance отчитается о том, как она хранит личные данные клиентов и сохраняет их безопасность. Пекин передвинул в июле дату публичного размещения акций.

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