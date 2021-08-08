Месси выпустит собственную коллекцию NFT-токенов

Месси объявил о выпуске своей коллекции NFT-токенов. Собрание цифровых изображений аргентинца называется Messiverse. Всего Лионель Месси выпустит четыре токенизированных арта, передает телеканал «Известия». Сейчас анонсированы три цифровые работы с аргентинцем. Четыре NFT-изображения с Месси покажут 20 августа.

На аукционе арты могут быть проданы за миллионы долларов. Например, 11 марта аукционный дом Christie's выручил $69 млн за цифровую работу художника Майка Винкельманна.

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