Умер американский комик Тревор Мур

Комик, продюсер, а также соучредитель комедийной группы The Whitest Kids U Know Тревор Мур умер в возрасте 41 года. Об этом 7 августа сообщает The Hollywood Reporter.

Смерть Мура наступила накануне. Информацию подтвердила его жена Эйми Карлсон. По ее словам, смерть комика произошла в результате несчастного случая.

«Мур был известен миллионам как писатель и комик, но для нас он был просто центром всего нашего мира. Мы не знаем, как будем жить без него, но все же благодарны за те воспоминания, которые остались с нами навсегда», — говорится в заявлении.

Тревор Мур был также актером и писателем, уже в 15 лет он опубликовал сборник карикатур под названием «Обрывки» («Scraps»). В 19 лет он переехал в Нью-Йорк, где стажировался у исполнительного продюсера Saturday Night Live Лорна Майклса и участвовал в программе NBC Page.

Мур также создал и вел еженедельную программу юмористических скетчей «Шоу Тревора Мура» на Comedy Central. Являлся создателем шоу Just Roll With It, премьера которого состоялась в июне 2019 года. Как актер, он появился в фильме «Мисс Март», сериалах «Лучшая охрана» и «Городские приматы».