Князь Дома Романовых распишется с избранницей в обычном ЗАГСе

Потомок третьего сына Александра II, Великий князь Георгий Михайлович Романов вместе со своей невестой подал заявление о регистрации брака в Хамовнический ЗАГС Москвы. Об этом рассказал советник директора канцелярии Российского императорского дома иеромонаха Никона.

Он пояснил, что сопровождал великого князя и его избранницу в госучреждение. Сам монах-священник счел великой честью возможность сопроводить Романова в ЗАГС.

Бракосочетание назначено на осень текущего года. Подробности станут известны позднее.

20 января Российский императорский дом объявил о предстоящей свадьбе Георгия Михайловича Романова с Викторией Романовной Беттарини.

С 2017 года Великий Князь проживает в Москве, где занимается развитием социокультурной деятельности созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах, а также занимает должность Председателя Управляющего совета Фонда продовольствия «Русь». Его невестка Беттарини с 2019 года тоже живет в столице, где руководит деятельностью Императорского Фонда и консалтинговой компании по оказанию услуг европейским клиентам Carre.