Прямой эфир
Спорт
Провалившая допинг-тест бразильянка может получить медаль Олимпиады
Общество
Минцифры предложил собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Происшествия
Выброс нефти с греческого танкера произошел под Новороссийском
Спорт
Кабаева о посте Утяшевой: израильская спортсменка не «вырвала победу»
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Сарове из-за пожара в мордовском заповеднике
Мир
Минимум восемь человек пропали после лесного пожара в Калифорнии
Спорт
Трех российских волейболистов признали лучшими в своих амплуа на Играх
Общество
Попова взяла под контроль ситуацию с отравлением у детей на Кубани
Спорт
«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в третьем туре РПЛ

Князь Дома Романовых распишется с избранницей в обычном ЗАГСе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потомок третьего сына Александра II, Великий князь Георгий Михайлович Романов вместе со своей невестой подал заявление о регистрации брака в Хамовнический ЗАГС Москвы. Об этом рассказал советник директора канцелярии Российского императорского дома иеромонаха Никона.

Царская закладка: как в Ташкенте нашли сокровища Романовых
Стоимость клада — миллионы долларов

Он пояснил, что сопровождал великого князя и его избранницу в госучреждение. Сам монах-священник счел великой честью возможность сопроводить Романова в ЗАГС.

Бракосочетание назначено на осень текущего года. Подробности станут известны позднее.

20 января Российский императорский дом объявил о предстоящей свадьбе Георгия Михайловича Романова с Викторией Романовной Беттарини.

С 2017 года Великий Князь проживает в Москве, где занимается развитием социокультурной деятельности созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах, а также занимает должность Председателя Управляющего совета Фонда продовольствия «Русь». Его невестка Беттарини с 2019 года тоже живет в столице, где руководит деятельностью Императорского Фонда и консалтинговой компании по оказанию услуг европейским клиентам Carre.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021