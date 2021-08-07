Брюс Хлебников прокомментировал угрозу «Большого папы»

Брюс Хлебников ответил на угрозы Дениса Вильданова. «Большой папа» обещал разбить голову своему оппоненту. Спортсмены встретятся на ринге в рамках большого вечера бокса. Брюс пожелал Вильданову дожить хотя бы до второго раунда.

«Башку, значит, мне вы хотите расколотить, да? Ну, хорошо, я вам дам такую возможность попробовать это сделать. Единственное, что я вам хочу пожелать, так как я добрый человек, я хочу вам пожелать, чтобы вы дожили до второго раунда хотя бы, дядя Денис. Да, и тренеру своему скажи, пусть чуть-чуть сбавит обороты, походу у тебя температура сильно поднимается и ты такие вещи, какие-то чудесные говоришь», — прокомментировал многократный рекордсмен по силовому экстриму Брюс Хлебников.

На турнире выступят как опытные спортсмены, так и дебютанты. На турнире зрителей ждет много зрелищных боев, сообщает телеканал «Известия». На ринге встретятся Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев. В одном из поединков сойдутся Тайсон Дижон и Артем Тарасов. В главном бое вечера встретятся боксеры профессионалы Виталий Кудухов и Гильермо Джонс. Зрителей ждет много зрелищных боев.

«В целом я думаю, что они обещают быть интересными, захватывающими. Причем в самых невообразимых комбинациях рождаются как раз самые насыщенные, яркие, эмоциональные поединки», — отметил чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA (2005–2007, 2009) Николай Валуев.

13 августа — «Ударная пятница» на телеканале РЕН ТВ.

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