На Украине образовались снежные заносы

«Снег» выпал в нескольких районах Украины 7 августа, сообщает «Страна.ua». Издание отмечает, что многодневная жара на Украине сменилась резким похолоданием. В Одесской и Николаевской областях в субботу прошел град. В результате на дорогах буквально оказались снежные заносы.

При этом температура воздуха опустилась до 20 градусов. Проезжающие автомобилисты отметили, что движение по нескольким трассам затруднено.

3 июня сообщалось, что снег выпал на побережье Черного моря в Турции. Снежный покров с утра увидели жители нескольких сел провинций Ардахан, Ризе, Болу. В некоторых местах его толщина превышала 4 см. В конце июня осадки в виде снега накрыли и российский Магадан.