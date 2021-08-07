В Рыбинске установили закладной камень мемориала «Город трудовой доблести»

В Рыбинске установили закладной камень «Город трудовой доблести». В парке на месте камня в будущем обустроят мемориал. Звание «Город трудовой доблести» Рыбинск получил по указу Владимира Путина в мае этого года, сообщает телеканал «Известия». Почетный статус был присвоен за значительный вклад жителей в достижение Победы. Рыбинские металлообрабатывающие заводы за время войны отправили 62 тыс. вагонов оборонных изделий. Горожане трудились по 20 часов, нормы выработки достигали 700%, сообщил губернатор Ярославской области.

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