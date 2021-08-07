Талибы захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж

Талибы захватили город Зарандж на юго-западе Афганистана. Исламисты взяли город после продолжительных боев, предварительно захватив все прилегающие к нему территории. По данным издания The Guardian, талибы атаковали городскую тюрьму и освободили заключенных. Также сообщается, что под контролем исламистов находится аэропорт Заранджа. Сейчас в Афганистане идут бои за город Шибарган на севере Афганистана, передает телеканал «Известия». Наступление «Талибана» (организация запрещена в России), началось после вывода из Афганистана войск США. Экстремистам удалось занять значительную территорию государства, однако, пока в основном это сельские районы.

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