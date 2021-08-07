Власти Греции экстренно эвакуируют местных жителей из-за лесных пожаров

Жителей острова Эвбея эвакуируют паромом. Власти экстренно вывозят людей, чтобы спасти их от лесных пожаров. Из поселка Лимни эвакуировали около 1500 человек. На острове Эвбея к тушению огня привлечены 240 пожарных, передает телеканал «Известия». Число пожаров в Греции утроилось за сутки, достигнув 154. К ухудшению положения привели ветер и и сорокаградусная жара на протяжении всей недели. Наиболее тяжелая ситуация в окрестностях горы Парнитана, Марафонской равнине, в центральной части Аттики, на острове Эвбея. Эвакуированы жители десятков населенных пунктов по всей стране. Перекрыта трасса в Салоники, идущая вблизи очагов. В тушении задействованы 720 пожарных. Днем воду на очаги сбрасывают 12 самолетов и 10 вертолетов. Полиция арестовала троих подозреваемых в поджогах.

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