В Якутии лесной пожар подобрался еще к одному поселку

В Якутии лесной пожар подобрался еще к одному поселку

2021-08-07 09:26:49

2021-08-07 09:26:49

2021-08-07 09:26:49

2021-08-07 09:26:49

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