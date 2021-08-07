Антонов заявил о целенаправленной кампании Запада против вакцин из РФ

Американские СМИ обвинили РФ в подрыве программы вакцинации, передает телеканал «Известия». Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что эти нападки вызваны сплетнями и домыслами. Дипломат указал на русофобию в американском обществе. По его мнению, на Западе ведется кампания

против российской вакцины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.