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Британские ВВС заявили о перехвате истребителями двух российских Ту-142

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Британские истребители Typhoon вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух противолодочных самолетов Ту-142 Военно-космических сил (ВКС) России, пролетавших «рядом с границами воздушного пространства Соединенного Королевства», говорится в распространенном в пятницу, 6 августа, сообщении пресс-службы ВВС Великобритании.

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Отмечается, что британским летчикам оказывали содействие союзники по НАТО. Истребители пополнили в воздухе запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, который, в свою очередь, поднялся в воздух с авиабазы Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.

«Мы тесно сотрудничали с подразделениями Королевских ВВС над успешным перехватом, поддерживая целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО», — отметил пилот Typhoon.

Typhoon и Voyager «вернулись на свои базы в состоянии боевой готовности» после того, как их экипажи удостоверились в том, что российские самолеты «покинули зону интересов Великобритании».

«Тем самым гарантировали, что могут ответить на любые потенциальные угрозы Соединенному Королевству», — резюмировали в пресс-службе.

Ранее, 23 апреля, противолодочные Ту-142 выполняли плановый полет над Тихим океаном, тогда их сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США на некоторых участках.

Во время планового полета летчики отработали задачи над безориентирной местностью, а также слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля.

Месяцем ранее сообщалось, что истребители военно-воздушных сил Норвегии и Великобритании сопровождали самолеты Ту-142, совершавшие плановый полет над Атлантикой. Российские истребители проследовали над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Общая продолжительность полета составила около 11 часов.

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