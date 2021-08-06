Две новые дороги построят в Свердловском районе Красноярска

Число дорог в Свердловском районе Красноярска пополнится еще двумя объектами. Как сообщил мэр города Сергей Еремин в ходе совещания по развитию района, уже сейчас идет проектирование проезжей части, которая соединит улицы Гладкова и Судостроительную. Планируется, что двухполосная дорога в 386,2 м будет пролегать на территории, где сейчас находятся гаражные массивы.

Вторым объектом станет дорога, которая обеспечит доступ с улицы Судостроительной на развязку в Тихие Зори и Николаевский мост, передает ИА KrasnoyarskMedia. Подготовка к строительству запланирована на следующий год, и в мэрии выразили надежду, что данная дорога существенно улучшит ситуацию с постоянными дорожными заторами в Пашенном.

Мэрия Красноярска начала поиск подрядчика, который займется строительством новой развязки у Николаевского проспекта. Протяженность шестиполосной дороги составит 2 км. Она пройдет по улицам Байкитской, Волочаевской и Чкалова. Предполагается, что новая развязка упростит автомобилистам выезд с моста через Енисей на улицу Ладо Кецховели или Студенческий городок. Подрядчика планируется определить 10 августа.