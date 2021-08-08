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Обыкновенный Эджизм: гитарист U2 бодро отмечает юбилей

Отец пятерых детей гордится коллекцией шапочек и чурается гламура
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
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Обыкновенный Эджизм: гитарист U2 бодро отмечает юбилей
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2021-08-06 21:24:29
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Гитарист группы U2 Дэвид Хауэлл Эванс, более известный под кличкой Эдж, возможно, не самый выдающийся музыкант в мировой истории, но, несомненно, человек, оказавший весьма серьезное влияние на современную поп-культуру. Сегодня, 8 августа, он отмечает свое 60-летие. «Известия» не могли пройти мимо этой даты.

В мире нет сейчас группы более популярной и более ненавидимой, чем U2. У них миллионы проданных альбомов, все возможные музыкальные премии и способность по щелчку пальцев за минуту делать солд-аут на любом стадионе мира — от «Уэмбли» до «Лужников». Для почетных пенсионеров, коими являются участники ирландского ансамбля, это не просто достижение, а настоящий рекорд. Кроме того, на их счету несколько шедевральных альбомов: Achtung Baby, например, уж точно должен войти в список пластинок, которые нужно взять на необитаемый остров.

Обыкновенный Эджизм
Пол Дэвид Хьюсон, известный под псевдонимом Боно

Пол Дэвид Хьюсон, известный под псевдонимом Боно

Фото: Global Look Press/Daniel Bockwoldt/dpa
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Понять ненавистников несколько сложнее: основные аргументы касаются правозащитной, экозащитной и различных других видов деятельности лидера группы Боно. Что в этом плохого, трудно сказать, но, видимо, раздражает. Второй довод: U2 вовсе не рок-группа, они под видом рока продают какую-то коммерческую чепуху. Тут, пожалуй, можно согласиться, но ведь эту чепуху охотно покупают. И вот здесь как раз нужен гитарист.

В каждой знаменитой группе есть номер один и номер два. Фронтмен, разумеется, первый. Второй — как получится. Как правило, гитаристам везет больше. В Guns N’Roses визитной карточкой стал Слэш. В U2 — Эдж. Их, кстати, роднят не только схожие короткие псевдонимы, но и привычка носить головные уборы. У Слэша это цилиндр, у Эджа — шапочка. Носит он ее вовсе не из-за понтов — просто еще в молодости музыкант начал терять волосы, так что пришлось прикрывать лысину. Опять же харизма.

У Слэша мрачное выражение лица (как говорила девушка из сериала «Теория Большого взрыва», угрюмый эгоцентризм идет только высоким парням с гитарами), которое эффектно дополнялось сигаретой в зубах (пока врачи окончательно не запретили ему курить). У Эджа, напротив, — ироничная полуулыбка, которая очень подходит к его изящной бородке. В общем, один примиряет публику с сумасшедшим Экслом, другой — с активистом Боно.

Обыкновенный Эджизм
Сол Хадсон, более известный по сценическому псевдониму Слэш

Сол Хадсон, более известный по сценическому псевдониму Слэш

Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover/ZUMAPRESS

Эванс родился в Лондоне (еще одно совпадение со Слэшем), но, когда ему был год, семья переехала в Ирландию. Кто-то из музыкантов говорил, что в Англии любой нормальный подросток мечтал стать либо футболистом, либо рок-музыкантом. Это сейчас все стремятся быть звездами TikTok, а тогда времена были дремучие.

Трудно сказать, о чем мечтал Дэвид, но музыку он определенно полюбил с детства — потому брал уроки игры на фортепьяно и гитаре. А потом, как это обычно бывает, наткнулся на объявление в школе о наборе в группу, которое вывесил некто Ларри Маллен. Дэвид поступил в коллектив вместе со своим братом Диком. Правда, последний не оценил перспектив и вскоре покинул ансамбль. Это случилось за пару лет до того, как U2 выпустили дебютный альбом Boy, после которого всем стало ясно: родилась новая звезда.

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Тогда же Дэвид взял себе псевдоним Эдж («грань» или «острие»). По этому поводу фанаты долго спорили — преобладала версия, что виной тому характерная «бреющая» манера игры на гитаре. Однако сам Эдж утверждает, что прозвище получил из-за острого носа. Впрочем, правды мы, скорее всего, не узнаем никогда. Интересно, что мы могли бы не видеть сейчас этого человека в составе U2. В 1981 году он собирался уйти из группы, поскольку вступил в религиозный кружок. По счастью, в тот же кружок втянули и Боно, который вскоре осознал, что дело пахнет керосином, и вытащил из лап фанатиков своего товарища.

С тех пор дела у Эджа идут отлично. Женился, развелся (в Ирландии, кстати, в то время сделать такое было ох как непросто), снова женился. Сейчас имеет в общей сложности пятерых детей и 43-метровую яхту за £12 млн. Стал главным героем знаменитого клипа Numb. Исполняет не только гитарные партии, но и может сыграть на рояле. Подпевает Боно. Коллекция шапочек стала столь же легендарной, как коллекция очков у Элтона Джона. Коллекция статуэток «Грэмми» и других музыкальных премий не помещается в шкафу. При этом в отличие от своего коллеги-фронтмена, который встречается в основном с президентами, Эдж обладает достаточно простым нравом: запросто общается с журналистами и даже приглашает их в гости.

Обыкновенный Эджизм
Дэвид Хауэлл Эванс

Дэвид Хауэлл Эванс

Фото: Global Look Press/Zach Birdsong/Rmv
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Казалось бы, человек, привыкший к стадионным шоу, гламурным вечеринкам и всеобщему вниманию, должен загрустить во время пандемии. Но не таков наш Эдж. Как-то его спросили в интервью, как он переносит локдаун. «Да нормально, — бодро ответил музыкант. — Я, конечно, могу понять людей, которые страдают из-за невозможности сходить в ресторан. Но лично меня это не волнует. Более того, из-за этого домашнего ареста я получил кучу лишнего времени, которое я трачу на музыку и какие-то еще творческие вещи. А поесть я и дома могу — собственно, я и раньше так обычно делал». Всё-таки все ирландцы, даже и английского происхождения, неисправимые оптимисты.

Конечно, в юбилей принято желать побольше здоровья. Но его у Эджа, судя по всему, и так хоть отбавляй. На открытие чемпионата Европы по футболу исполнять титульную песню отправили от U2 именно его. Боно лишь прислал голограмму, вероятно, опасаясь коварного вируса. Совпадение? Не думаем.

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