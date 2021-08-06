Месси был готов на понижение зарплаты в «Барселоне»

Месси был готов на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне», об этом сообщает портал Diario Sport. Тем не менее футбольный клуб ответил Лионелю Месси отказом, передает телеканал «Известия». В испанской лиге существует жесткое финансовое регулирование. Траты на зарплаты зависят от заработков футбольного клуба. Сейчас «Барселона» испытывает серьезные финансовые трудности. Испанский клуб не может себе позволить новый контракт с Месси. Прошлое соглашение аргентинца с «Барселоной» истекло в конце июня. Лионель Месси выступал за сине-гранатовых с 2004 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.