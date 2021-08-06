Акции Virgin Galactic выросли на 12,4% на открытии продаж билетов в космос

На фоне новостей акции Virgin Galactic выросли на 12,4%. На постмаркете на пике график достиг отметки $35,45 за бумагу. Американская компания начинает продажу билетов на полеты в космос. Первые запуски запланировали на III квартал 2022 года, передает телеканал «Известия». По желанию можно купить один билет или сразу несколько мест. Также Virgin Galactic предлагает забронировать корабль целиком. Стоимость билета в космос начинается с $450 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.