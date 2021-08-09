Турецкие пожары практически уничтожили леса на побережье Эгейского и Средиземного морей, нанеся удар более чем по 30 регионам. Стихия унесла по меньшей мере восемь жизней, 850 человек оказались в больницах с ранениями различной степени. Словом, речь идет о фантастическом уроне фермам и сельхозугодиям, который вся страна едва ли способна сложить в голове. Частые гости в Мармарисе, Бодруме и Анталье — российские туристы — теперь тоже с трудом узнают свои излюбленные места.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце июля заявил, что ни один гражданин, пострадавший в результате этой трагедии, не останется без опеки и внимания государства. На первых порах из бюджета должны выделить 50 млн турецких лир (порядка $6 млн). Хотя уже сейчас масштаб произошедшего позволяет делать смелые предположения как минимум о сотнях миллионов долларов — по словам турецкого лидера, власти обязались в течение года восстановить все разрушенное, возместить физическим и юридическим лицам ущерб, отложить для пострадавших уплату налогов.

Вместе с тем турецкое руководство в лице Эрдогана, очевидно, хорошо отдает себе отчет в том, что оплатить этот счет на сотни миллионов — лишь полбеды. В конце концов, главе государства и его партии ПСР не придется длительно согласовывать выделение нужных сумм с парламентом. Внимание общественности приковано к турецкому лидеру и его решениям. Но в этом и зарыта другая большая проблема: не с кем разделить эту гигантскую ношу ответственности.

Выступление в парламенте представителей системной оппозиции от Народно-республиканской партии только подливает масла в огонь. Депутат от провинции Мугла Мюрсель Албан в одном из своих выступлений заметил, что Эрдоган и его министры должны уйти в отставку, поскольку имеют роскошное имущество, «но не имеют самолетов для тушения пожара». «Мы переживаем не лесной пожар, а катастрофу запущенности», отмечалось на сайте известного турецкого политолога Мурада Йеткина.

Соответственно, самый большой счет — политический и его придется кому-то щедро оплачивать. Это заставляет президента действовать без промедления. «Турция тщательно расследует причины пожаров, соответствующие указания уже даны всем компетентным органам. Если у нас есть такие предатели, которые могут сжечь свою родину, они понесут за это самое суровое наказание», — подчеркнул глава государства, комментируя пожары в Анталье. По его словам, силовики уже задержали нескольких подозреваемых. Ответственную за это организацию или политическую силу президент пока не обозначил.

Зато впереди него оказались медиа, заочно обвинившие в пожарах организацию «Дети огня», которая связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). По версии националистического ресурса Yeni Şafak, «Дети» и взяли на себя ответственность за масштабные лесные пожары в стране. В качестве доказательства был представлен твит организации, в котором сообщалось: «Мы поставим турецкое руководство этим огнем на колени, поскольку иного языка они не понимают». Позднее появилась видеозапись с людьми в масках. При этом никаких политических требований «Дети» не представили.

Пока эта полуофициальная, но версия, вызывает немало вопросов и сомнений. Например, турецкие власти все последние годы постоянно утверждают, что республика победила РПК и аффилированные с ними структуры на востоке страны.

Можно вспомнить и другое. Турция ведет войну с РПК с 80-х годов прошлого века, но еще ни разу боевые действия не шли на средиземноморском или эгейском побережье. И неудивительно: ведь там проживает немало их соплеменников, зарабатывая себе на хлеб в том числе и в первую очередь в туристическом секторе. Велик риск задеть своих. Не говоря уже о том, что «борцы с режимом» неоднократно подчеркивали, что они не воюют с турецким народом, а ведут именно партизанскую войну — адресно, за свои права. После такого рукотворного бедствия найдется ли государство или международная организация, которая без репутационных издержек для себя захочет вести переговоры с теми, кто действует такими методами?

Но как объяснить пожары в соседней Греции, которые начались практически параллельно в результате 45-градусной жары? Глава государства Кириакос Мицотакис заявил в этой связи, что Афины сталкиваются с таким бедствием впервые с 1987 года. Сообщалось, что пожар на Пелопоннесе охватил уже более 3 тыс. гектаров сосновых лесов. «Дети» добрались и туда?

Много вопросов и к силовикам. Они контролируют ситуацию или нет? Насколько эффективны все антитеррористические операции, да и политика Анкары в этом направлении в целом? И наконец: если несколько поджигателей смогли «сжечь Турцию», говоря словами президента Эрдогана, нужны ли Турции такие спецслужбы?



Без ответов на поставленные вопросы версия под названием «Дети огня» выглядит сомнительной. Интересно, что раньше резидент Турции часто рассказывал о «высшем разуме», который стоит за всеми проблемами в стране. Согласитесь, трудно ожидать обоснованной версии пожаров после такого увлечения теориями заговоров в недавнем прошлом.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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