Демонтаж старой водонапорной башни вновь стартовал в Архангельске

В Архангельске вновь начался демонтаж старой водонапорной башни, расположенной на Новгородском проспекте. Новый подрядчик планирует провести работы в четыре этапа, сообщает ИА FlashNord.

Сначала рабочие должны разделить железобетонные чаши на несколько частей, спустить конструкции на землю, раздробить их и вывезти. Затем к работе приступят промышленные альпинисты. Они заберутся на башню и демонтируют объект до высоты 10 м.

После этого начнется разбор надземной части и фундаментов. На этом этапе будет задействовал гусеничный экскаватор.

По завершении работ строительный мусор должны вывезти, а территорию благоустроить. Согласно плану, на разборку сооружения отведено 50 дней.