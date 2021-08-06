Дом-музей Ростроповича создадут в Оренбурге

В Оренбурге создадут Мемориальный дом-музей Мстислава Ростроповича. Место, где великий музыкант жил в годы Великой Отечественной войны вместе с родителями и сестрой, посетили министр культуры региона Евгения Шевченко и первый замглавы города Сергей Салмин.

В городской усадьбе по адресу Зиминская, 25, проведут капитальный ремонт, а затем создадут музейную экспозицию. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете на 2021–2022 годы, пишет 56orb.ru.

«В 2022 году весь мир будет отмечать 95-летие со дня рождения Мстислава Ростроповича. Планируется, что и Оренбург не останется в стороне от этой знаковой даты. У нас есть возможность сделать так, чтобы имя великого музыканта ассоциировалось с нашим краем, с нашим городом. Поэтому воссоздаем историю, планируем пригласить гостей», — рассказал Сергей Салмин.

По его словам, для реализации замысла необходимо привести в порядок не только здание, но и парадную зону, подъезды к знаковому объекту.

Отмечается, что речь о формировании полноценного музейного пространства, где в культурную деятельность будут вовлечены все объекты.