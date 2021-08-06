Инклюзивный пляж планируют создать в Орле

В Орле планируется создать комплексный адаптированный пляж. Необходимое оборудование для обустройства общественного пространства город выиграл в конкурсе, организованном КРОО «Ковчег». Об этом 6 августа сообщает InfoOrel.ru.

До 31 августа муниципалитету должны передать специальный настил, пляжные кресло-коляски, шезлонги с противопролежневыми матрасами, пляжные матрацы для использования как в воде, так и на суше, зонты с утяжелителями, шатер и др.

Общая стоимость нового оборудования составляет 1 млн рублей. Установить его планируется к началу будущего купального сезона.

Итоги конкурса КРОО инвалидов «Ковчег» подвели 1 августа. Орел опередил соперников по всем критериям оценки. Его конкурентами были Ростов-на-Дону, Белгород, Туапсе, Новороссийск, Сочи и Геленджик.