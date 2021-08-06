Удмуртия потеряла 2,5 млрд рублей из-за гибели сельхозкультур

Удмуртская Республика потеряла в этом году из-за гибели сельхозкультур более 2,5 млрд рублей. об этом министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, зафиксирована гибель зерновых и зернобобовых на территории в 81 377 га — это 9% от всей посевной площади в регионе. Причиной стали погодные условия. Так, в результате засухи пострадали 228 сельскохозяйственных объединений и крестьянских фермерских хозяйств, пишет ИА «Сусанин».

«Прямо сейчас ведем работу над оценкой потенциальных рисков и возможными мерами поддержки. Хотя ожидания были хуже…» — цитирует Абрамову Udm-info.ru.

23 июля сообщалось, что из-за аномально жаркого лета в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации. На тот момент было известно, что из-за засухи в 16 районах региона ожидается нехватка кормов. До 5 августа в минсельхоз должны были поступить данные о прямых и потенциальных потерях.

Глава минсельхоза тогда отметила, что огромное количество насекомых-вредителей свели к нулю все усилия хозяйств по выращиванию рапса и овощей.