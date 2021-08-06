В АТОР назвали сроки действия купленных до пандемии путевок

Поездку по купленной до пандемии путевке можно перенести на любой срок до конца 2023 года. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«До конца 2023 года вы должны либо обозначить свое желание (например, полететь, если страна открыта и авиакомпания летает), либо возврат средств. Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен. Я так понимаю, что авиакомпании не стремятся вернуть деньги. Но не все. Есть те, кто возвращает деньги по настоятельному желанию туриста», — рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что более 2 млн россиян, купивших в 2020 году путевки на отдых, были вынуждены перенести поездку.

Ранее, 22 июля, в Ростуризме заявили, что туроператоры сократили объем долга перед туристами, которых они не смогли отправить отдыхать в 2020 году из-за пандемии COVID-19, более чем в шесть раз, до 7 млрд рублей. При этом, согласно расчетам Ростуризма, до конца года данная цифра сократится еще на 3 млрд рублей. На данный момент часть обязательств приходится на пока еще закрытые страны Юго-Восточной Азии, Китая и Европы.

15 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россиянам вернут деньги за туристические путевки за границу, оплаченные ими до 31 марта 2020 года включительно.