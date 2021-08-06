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На повышение зарплат бюджетников в Томской области направили 1 млрд рублей

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В Томской области на повышение зарплат работникам бюджетной сферы направили более 1 млрд рублей. Соответствующее решение приняли депутаты законодательной облдумы 5 августа.

«Изменения [в бюджете] обусловлены дополнительными ассигнованиями <…> в сумме 1 млрд рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, где 810 млн зарезервированы для бюджетников, попадающих под действие «майских» указов президента. Это позволит достичь уровня по зарплате к среднему доходу по трудовой деятельности», - цитирует замначальника облдепартамента финансов Юлию Фролову РИА «Томск».

Остальные 205 млн рублей пойдут на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Все изменения, по словам Фроловой, произведены за счет зарезервированных средств и экономии.

Корректировки в бюджет приняты единогласно в двух чтениях. После изменений доходная часть по-прежнему составляет 85,1 млрд рублей, расходная – 90,8 млрд рублей, дефицит – 5,8 млрд рублей.

В июле сообщалось, что федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд рублей. Это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином (есть в распоряжении «Известий»). При этом в действующем законе о бюджете на этот период заложен дефицит в 1,25 трлн.

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