Обязательные ковид-паспорта вводят в Италии

В Италии вводят обязательные ковид-сертификаты с QR-кодом, сообщает телеканал «Известия». Оформить документ можно после вакцинации или выздоровления. Green Pass должны иметь сотрудники вузов и университетов. За несоблюдение правил могут уволить без выходного пособия. Документ обязателен для посещения музеев, театров и ресторанов, поездок на транспорте. Введение паспортов привело к демонстрациям и протестам. Многотысячные акции прошли в Турине, Милане и Риме.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.