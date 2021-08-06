Ряд стран ужесточили меры по борьбе с пандемией коронавируса

Филиппины до 15 августа введут полный карантин из-за COVID-19, сообщает телеканал «Известия». Причиной строгих мер стал рост числа заражения коронавирусом. Всего в стране выявили более 1,6 млн случаев коронавируса.



Из-за пандемии в Китае ограничили число зрителей в кино. Меры коснулись городов высокого эпидемического риска. В таких населенных пунктах кинотеатры должны быть закрыты. Из-за COVID-19 школы Китая могут отложить начало учебного года.



В США 93% случаев заражения приходятся на штамм «Дельта». Данные приводятся за период с 18 по 31 июля. Вторым по распространению в Штатах оказался штамм «Альфа». В стране отмечается рост

числа случаев COVID-19.

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