Virgin Galactic возобновляет продажу билетов космическим туристам

Американская компания Virgin Galactic, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полеты, начала продажу билетов на свой космоплан SpaceShipTwo. Цена одного места стартует с $450 тыс. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг, 5 августа.

В материале идет речь о трех вариантах покупки для желающих приобрести билеты — помимо одного места компания предлагает семейный пакет или возможность полного выкупа рейса.

Отмечается, что следующий полет космоплана запланирован на конец сентября, эта миссия оплачена итальянскими ВВС.

Сообщение о продаже билетов последовало за успешным полетом основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона и еще ряда специалистов. Эта миссия, получившая название Unity 22, стала ключевым этапом испытаний перед тем, как Virgin Galactic в конце 2022 года начнет заниматься космическим туризмом.

Ракетоплан Unity был запущен с космодрома в штате Нью-Мехико. Кроме Брэнсона в полете принимали участие пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а также астронавты компании. Всего полет продлился около часа.

25 июня сообщалось, что Virgin Galactic получила одобрение Федерального авиационного управления США (FAA) на запуск клиентов в суборбитальные полеты из Нью-Мексико по цене $250 тыс. за место.