Создатель породы шалайка Клим Сулимов умер от коронавируса

Ученый-биолог, кинолог Клим Сулимов скончался на 91-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщила в четверг, 5 августа, пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

«Клим Тимофеевич Сулимов прожил долгую и насыщенную жизнь, внес большой вклад в науку и в обеспечение безопасности авиаперевозок. Для многих ведущих кинологов России Клим Тимофеевич стал учителем и наставником. Мы скорбим вместе с родными и близкими Клима Тимофеевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Дата похорон пока неизвестна.

Сулимов является создателем породной группы собак шалайка — помеси шакала и оленегонной лайки. Эти собаки-ищейки помогают обеспечивать безопасность авиаперевозок в России. Также он является автором методики одорологической экспертизы, в основе которой лежат запахи. Ее ввели в отечественную судебную практику в качестве доказательной базы.