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В России начали праздновать День железнодорожных войск

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По всей России в пятницу, 6 августа, начали празднование Дня железнодорожных войск, в этом году этому роду войск исполнилось 170 лет. С юбилеем поздравил военнослужащих и министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Созданные 170 лет назад военно-рабочие роты положили начало героической летописи войск, которые на протяжении всей своей истории вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны», — подчеркнул Шойгу.

В Министерстве обороны отметили тот факт, что ежегодно Железнодорожные войска привлекают к ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

«Железнодорожные войска ликвидировали последствия наводнения в Дальневосточном федеральном округе, паводков в Алтайском крае, принимали участие в тушении и ликвидации пожаров в Центральной России и Иркутской области, в Хакасии помогали тушить пожары и спасать людей, оказывали помощь по сбору нефтепродуктов в Керченском проливе, оказывали непосредственную помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия в Крымске», — пояснили в ведомстве.

Железнодорожные войска появились благодаря высочайшему утверждению императора Николая I от 6 августа 1851 года. Это даже раньше, чем основание железной дороги Санкт-Петербург – Москва. Первоначально военно-железнодорожные подразделения должны были лишь охранять инфраструктуру и сами составы, но вскоре их функции значительно расширились.

В настоящее время на ЖДВ лежат такие задачи, как восстановление, строительство, эксплуатация и техническое прикрытие железных дорог, которые используются для воинских перевозок. Также этот род войск ликвидирует последствия катастроф, военных действий и конфликтов.

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