Проект развития транспортной инфраструктуры разработали в Рязани

В администрации Рязани представили проект развития транспортной инфраструктуры до 2026 года. Согласно документу, за несколько лет в городе организуют выделенные полосы для велосипедистов, оборудуют дополнительные пешеходные переходы.

В общей сложности на проект планируют потратить 5,4 млрд рублей, сообщает РИА «7 новостей». Решено развить систему экологичных парковок, установить зарядные станции для электротранспорта, оснастить светофоры звуковыми и тактильными сигналами.

Программа предусматривает строительство нового Южного обхода, продолжение Северного обхода, строительство двух улиц от ТЦ «Метро» до Академии единоборств. Для пешеходов планируют поэтапно реконструировать весь Лыбедский бульвар, передает 62INFO.ru.