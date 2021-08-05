Россия стала вторым по величине экспортером нефти в США

Россия заняла второе место по объемам поставок нефти в США. В мае импорт сырья из нашей страны вырос на 23%. Соединенные Штаты принимают 844 тыс. баррелей нефти в сутки. Россия способна транспортировать большие объемы по низким ценам, сообщает телеканал «Известия». Сокращение поставок из Венесуэлы и Ближнего Востока открыло перспективы для нашей страны. Американским нефтеперерабатывающим заводам требуется всё больше сырья для топлива, спрос на которое сейчас растет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.