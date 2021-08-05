Самарский онкологический диспансер получил микроскоп для сложных операций

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Самарский областной клинический онкологический диспансер поступило новое высокотехнологичное оборудование. Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции.

В 2019 году в Самару и Тольятти поступило 122 единицы оборудования, в 2020 году — 16 единиц. В основном это линейные ускорители для лучевой терапии, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. И в этом году в Самару и Тольятти планируется поступление 44 единиц оборудования, пишет НИА «Самара».

В Красноярском районе Самарской области ведутся работы по строительству нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). Объект возводят в селе Светлый Ключ. К середине июля рабочие подготовили основание под ФАП и выполнили сборку его каркаса. Пока что сельчане получают помощь в медпункте, который находится в приспособленном помещении.