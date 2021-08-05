Польские аграрии на тракторах перекрыли автотрассу в знак протеста

Польские фермеры второй день перекрывают важную автотрассу недалеко от города Лодзь. Свиноводы привлекают внимание властей к проблемам отрасли. Представители объединения «Агроуния» выражают недовольство своим бедственным положением из-за распространения африканской чумы свиней, низкими закупочными ценами на скот и бездействием государства, передает телеканал «Известия». Участники манифестации развернули транспаранты с надписью «Война за село». Фермеры настаивают на встрече с премьер-министром Матеушем Моравецким. В случае отказа главы правительства от общения польские свиноводы намерены блокировать одну из важнейших дорог в Лодзинском воеводстве до конца пятницы.

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