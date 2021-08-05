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Две авиабомбы времен войны нашли в Севастополе

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В пригороде Севастополя и в самом городе были обнаружены две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, их транспортировали для уничтожения. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.

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Одна из бомб, ФАБ-100 отечественного производства, была найдена у железнодорожной станции Мекензиевы Горы в ходе строительных работ. Сотрудники МЧС обследовали боеприпас, извлекли его из грунта и транспортировали для уничтожения.

Другую авиабомбу, немецкую SC-250, обнаружили в ходе строительных работ на улице Летчиков.

При обследовании находки пиротехники не смогли установить типы ее взрывателей из-за коррозии. Они расчистили и промыли снаряд и по конструктивным особенностям уцелевших деталей идентифицировали ее и приняли решение о транспортировке для обезвреживания. На время работ было перекрыто автомобильное движение, ограничен доступ пешеходов в парк.

Авиабомба предназначалась для бомбардировки населенных пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, поражения защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Радиус разлета осколков при подрыве составляет 1213 м.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь подвергался бомбардировкам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев.

28 июня сообщалось, что в ходе операций по уничтожению боеприпасов в Севастополе было обезврежено свыше 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Поиск боеприпасов осуществляется в бухте Гильзовой и поселке Любимовка.

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