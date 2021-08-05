СК проверит информацию о смерти ветерана в Уфе после отказа в госпитализации

Следователи в Уфе организовали проверку после появления информации в соцсетях о смерти 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны после отказа в госпитализации со стороны сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике Башкортостан.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан организована доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. Будут опрошены близкие ветерана, а также сотрудники скорой помощи. Кроме того, следователи истребуют необходимую для проверки документацию и изучат результаты судмедэкспертизы.

28 июля в Ульяновской области возбудили дело в связи с отказом женщины от госпитализации ее ребенка, который умер после осложнения инфекционной болезни. 10 июня женщина обратилась в районную больницу из-за болей в животе, на которые жаловался ее ребенок. Врачи его осмотрели, а мать, в свою очередь, отказалась от госпитализации.

15 июня женщина вновь обратилась в больницу с аналогичными симптомами у ребенка, его госпитализировали, а 4 июля его состояние ухудшилось. Спустя несколько дней у ребенка обнаружили хроническое инфекционное заболевание, о котором ранее врачам не было известно. Несмотря на усилия медиков, 23 июля ребенок скончался.