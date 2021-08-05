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В Роспотребнадзоре врачам разрешили не носить противочумные костюмы в «красной зоне»

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В Роспотребнадзоре отменили обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне» для врачей. Об этом в четверг, 5 августа, рассказал главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — приводятся его слова на сайте «Единой России».

Врач добавил, что противочумные костюмы сложны в использовании, особенно в жаркую погоду. Кроме того, их тяжело утилизировать.

Он отметил, что новые рекомендации Роспотребнадзора предусматривают, что теперь в качестве защитной одежды могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат.

Помимо этого, для защиты органов дыхания предусматриваются респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы.

Ранее, в июле, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях. Данную инициативу поддержал генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Сергей Бойцов. По его словам, если организовать отдых детям медиков из «красных зон», которые работают в среднем по 12 часов, то это поможет самим медикам, так как они не будут беспокоиться об организации отдыха для своих детей.

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