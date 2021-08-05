Почти 500 мигрантов прибыли за сутки в Великобританию через Ла-Манш

За минувшие сутки Ла-Манш пересекли 482 мигранта. А еще 246 человек, которые пытались достичь территории Великобритании, перехватила французская сторона. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Sky News.

В правительстве Соединенного Королевства заявили, что мигранты должны искать убежище в других странах, а не пытаться добраться до Великобритании на переполненных, небезопасных лодках.

«Эти опасные переправы на небольших лодках, организованные преступными группировками, ставят под угрозу жизни людей. Эти показатели (количество мигрантов. — Ред.) неприемлемы, поэтому мы принимаем меры по всем направлениям», — заявил представитель британских властей Дэн О'Махони.

За 2021 год более 10 тыс. человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках, передает RT.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что французские морские службы перехватили несколько лодок со 159 нелегальными мигрантами на бортах, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию.

По информации префектуры региона, в прошлом году было зафиксировано более 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, как минимум трое пытавшихся пересечь пролив пропали без вести. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее количество задержанных составило почти 2,3 тыс.