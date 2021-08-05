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Калви признали виновным в растрате 2,5 млрд рублей

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Мещанский суд Москвы признал виновным инвестора Майкла Калви, а также других фигурантов дела о растрате на сумму 2,5 млрд рублей. Заседание проходит в четверг, 5 августа.

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«Суд установил: [Майкл] Калви, [Филипп] Дельпаль, [Ваган] Абгарян, [Иван] Зюзин, [Максим] Владимиров, [Александр] Кордичев, [Александр] Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенному виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере», — говорится в приговоре.

Судья отметила, что Калви действовал в составе организованной группы и совершил растрату и хищение по заранее составленному плану.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.

15 февраля того же года Калви был задержан. По версии следствия, инвестор ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро», которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, под которым он провел больше года. Однако суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать «Восточный» и ПКБ. Ему разрешено пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

15 июля 2021 года прокурор запросил у Мещанского суда Москвы шесть лет условно для Калви. 19 июля инвестор выступил с последним словом, заявив, что он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков», пишет «Газета.ру».

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.

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