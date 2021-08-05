Проценко сообщил, что медикам разрешили не носить противочумные костюмы в «красной зоне»

Роспотребнадзор разрешил медикам не надевать противочумные костюмы для работы в «красной зоне». Об этом сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он подчеркнул, что в начале пандемии коронавируса этот вид защиты казался безальтернативным, но в таких костюмах оказалось очень тяжело работать в жару, а также их сложно утилизировать.

«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности», — цитируются слова главврача на сайте «Единой России» в четверг, 5 августа.

Теперь, как отметил Проценко, служба разрешила медикам в «красной зоне» носить не только защитный комбинезон или противочумный халат, но и одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат, пишет «Газета.ру».

При этом, согласно обновленным рекомендация Роспотребнадзора, в «красной зоне» в зависимости вида выполняемых работ допускается также ношение медицинского халата с длинным рукавом. При этом врачам необходимо носить респираторы с разными степенями защиты и лицевые щитки, а также медицинские маски в зависимости от характера и условий работы.

В июле первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил организовать отдых детей медиков из «красных зон» в оздоровительных лагерях. Отмечалось, что инициатива коснется 11 тыс. детей.

Инициативу поддержал генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Сергей Бойцов. По его словам, если организовать отдых детям медиков из «красных зон», которые работают в среднем по 12 часов, то это поможет самим медикам, так как они не будут беспокоиться об организации отдыха для своих детей.

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