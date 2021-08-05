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Профсоюзы выступили за сохранение уровня зарплат при четырехдневке

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Власти, профсоюзы и бизнес ведут обсуждение о введении в России четырехдневной рабочей недели. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава российских профсоюзов Михаил Шмаков.

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«Мы включаемся, участвуем во всех обсуждениях. Сегодня этот вопрос обсуждается на различных совещаниях, вокруг трехсторонней комиссии. На самой комиссии этот вопрос не обсуждался, потому что он не был подготовлен», — пояснил «Известиям» глава российских профсоюзов.

По его словам, такое предложение может поступить как от работодателей, так и со стороны правительства, от Минтруда.

«При этом главное условие — чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку», — сообщил Михаил Шмаков.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Четырехдневная рабочая неделя нужна с сохранением зарплаты»

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