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ОБСЕ решили не направлять наблюдателей на выборы в ГД

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ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Россию, сообщает телеканал «Известия». Слуцкий назвал политизированным решение организации по наблюдателям. В нашей стране ввели ограничения из-за пандемии COVID-19. В ОБСЕ сослались на то, что их квота представителей на выборах в ГД составила 60. Организация планировала сама определить число наблюдателей. В России объяснили: ограничения — это часть мер безопасности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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