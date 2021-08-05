Олимпийского чемпиона Белявского встретили в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский вернулся в Екатеринбург после того, как в командном многоборье на Олимпиаде в Токио завоевал золотую медаль, сообщает телеканал «Известия». На родине гимнаста ждали несколько десятков болельщиков. Жители встретили спортсмена аплодисментами и гимном России. Поздравить Давида пришли жена и маленькая дочь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.