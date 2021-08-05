ФНПР связала снижение безработицы с уменьшением размера пособий

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) связывает снижение официальной безработицы в России с уменьшением размера пособий. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава российских профсоюзов Михаил Шмаков.

«Во время антипандемийных мер по поддержке трудящихся, которые потеряли работу, правительством были приняты абсолютно справедливые и правильные решения о том, чтобы увеличить пособие по безработице. Максимальное пособие с 8 тыс. рублей выросло до 12 130 рублей, минимальное — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Когда это было сделано, многие россияне прошли регистрацию как безработные, чтобы получить эти деньги, — пояснил лидер профсоюзов.

По его словам, когда пандемия пошла на спад и было решено вернуться к прежнему уровню выплат, пошел отток регистрируемых.

«Ведь это не те суммы, которые на что-либо в жизни влияют. Хотя, в принципе, пособие должно помогать человеку выжить при отсутствии других источников дохода. Так вот за символическим пособием мало кто будет обращаться», — отметил Михаил Шмаков.

При этом он считает, что нерегистрируемая безработица выше, чем официальная.

28 июля замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, сообщила, что Россия вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости. Число официально зарегистрированных безработных снизилось до 1,11 млн человек, это на 60% меньше по сравнению с началом 2021 года.

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