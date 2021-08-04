Благоустройство набережной в Красноярске завершится в сентябре

В Красноярске в сентябре этого года планируют завершить благоустройство набережной, расположенной за ТЦ «Красноярье». Об этом сообщает городская мэрия.

Сейчас рабочие укладывают брусчатку и устанавливают уличную мебель. Продолжается установка сцены, а до этого был завершен демонтаж подпорной стены, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Закончить большую часть работ планируется до конца августа. В сентябре рабочим предстоит обустроить пандусы для маломобильных граждан.

Проект благоустройства предполагает разделение территории набережной на три уровня. На нижнем ярусе создадут пространство для прогулок у воды, на среднем — зону отдыха, а на верхнем — смотровую площадку, качели и террасы.