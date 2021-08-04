Академия джаза Игоря Бутмана появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге на базе старейшего в России музыкального училища имени Мусоргского появится Академия джаза и популярной музыки. Перспективы создания нового учреждения обсудили губернатор Александр Беглов и народный артист Игорь Бутман.

По плану академия откроется в новом корпусе училища на Боровой улице после завершения ремонта здания в 2023 году, передает телеканал «78». Городской комитет по культуре принял решение расширить образовательные программы для студентов. Уже разработан проект государственного задания по дополнительным общеобразовательным программам эстрадно-джазового направления.

Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга не исключают возможных ограничений в отношении студентов, которые не привились от коронавируса. Вузы проводят с учащимися разъяснительную работу в пользу вакцинации, заявил 21 июня глава Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. Исполнителей ограничений глава совета ректоров не уточнил. Он отметил, что заинтересованность студентов в вакцинации выросла.